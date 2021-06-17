Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей

Пожилая петербурженка перевела &#171;банковским мошенникам&#187; более миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга местная жительница перевела мошенникам более миллиона рублей.

В среду, 16 июня, в отдел полиции обратилась 65-летняя женщина с заявлением о том, что накануне на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Райффайзен-банка». Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявительницы, после чего предложил перевести средства на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, всего женщина перевела 1 257 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире COVID-19 подхватили уже 176 673 749 человек, 161 938 866 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 821 220 случаях.

мошенничество новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Алые паруса» разведут Троицкий мост раньше обычного
Спасатели помогли мальчику, застрявшему между прутьями моста в Тосно
В Петербурге 79-летний пенсионер скончался после ожога пламенем огня
Партия «Новые люди» сделала заявку на депутатские места в ЗакСе Петербурга
В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 31 264 человека
Несовершеннолетняя мать забыла младенца в магазине на Есенина
В Выборгском районе пенсионерка выпала из окна больницы, в которой лечилась
Ужесточение ограничений и заболевший после вакцины вице-губернатор: ...