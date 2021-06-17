Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей

В Центральном районе Петербурга местная жительница перевела мошенникам более миллиона рублей.

В среду, 16 июня, в отдел полиции обратилась 65-летняя женщина с заявлением о том, что накануне на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Райффайзен-банка». Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявительницы, после чего предложил перевести средства на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, всего женщина перевела 1 257 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире COVID-19 подхватили уже 176 673 749 человек, 161 938 866 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 821 220 случаях.