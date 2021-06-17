В мире коронавирус подхватили уже более 176,6 миллионов человек

В мире коронавирус подхватили уже более 176,6 миллионов человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире ежедневно проводят тестирования на коронавирус. За последние сутки новую болезнь выявили у более чем 250 млн человек.

Об этом стало известно в четверг, 17 июня. Так, в мире COVID-19 подхватили уже 176 673 749 человек, 161 938 866 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 821 220 случаях.

По данным SCMP, в мире уже использовано 2 454 0 63 354 доз различных вакцин от коронавируса.

В списке зараженных стран лидируют США: 33 493 018 зараженных, 600 556 умерших. На втором месте расположилась Индия (29 633 105 инфицированных, 379 573 скончались), следом идет Бразилия (17 533 221 зараженный, умерли 488 228 человек).

Россия расположилась на шестом месте: в стране, по данным российской статистики на 16 июня, зафиксировано 5 249 990 инфицированных, скончались от COVID-19 127 576 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как вакцинированные от коронавируса переносят ковид. Врачи отмечают, что вероятность заболеть коронавирусом после прививки мала, но все же есть.

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