Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят ковид

Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят ковид
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации мала, но все же есть.

По ее словам, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят коронавирус легко и без тяжелых осложнений.

«Люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений», — цитирует ее РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 пациентов.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак». Он доступен в трех районах города – Невском, Московском и Красногвардейском.

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