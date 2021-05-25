В Петербурге стартовала вакцинация препаратом «КовиВак»

В Петербурге стартовала вакцинация препаратом «КовиВак»
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Привиться им можно только в трех районах города.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак». Он доступен в трех районах города – Невском, Московском и Красногвардейском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Известно, что по пунктам дозы развозят сегодня и будут развозить завтра. С четверга все прививочные пункты смогут использовать «КовиВак». Их адреса можно найти на сайте ведомства.

Медики рассказывают, что петербуржцы сами решают, какой именно вакциной они будут прививаться. Напоминаем, что на данный момент прививку сделали более 650 тысяч человек, из них 550 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 46 человек.

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