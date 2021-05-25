В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 46 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 46 человек.

Об этом стало известно во вторник, 25 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, город по-прежнему стоит на втором месте среди российских регионов по этому показателю. В России за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 393 человека.

Побороть болезнь за минувшие сутки смогли 1 266 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID.