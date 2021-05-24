Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID

Не менее 50 млрд рублей выделят на лечение COVID-19 в России. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на помощь ковид-пациентам и еще 25 млрд — на высокотехнологичную медпомощью. Это распоряжение вошло в перечень поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

Как сообщила пресс-служба правительства России, до 28 мая министерства должны подготовить проект акта о направлении денег на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 406 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 851 новый уовид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие ограничения могут ввести в Петербурге из-за всплеска COVID-19.