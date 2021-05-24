Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID

Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID
Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19. Фото: kremlin.ru

Не менее 50 млрд рублей выделят на лечение COVID-19 в России. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на помощь ковид-пациентам и еще 25 млрд — на высокотехнологичную медпомощью. Это распоряжение вошло в перечень поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

Как сообщила пресс-служба правительства России, до 28 мая министерства должны подготовить проект акта о направлении денег на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 406 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 851 новый уовид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие ограничения могут ввести в Петербурге из-за всплеска COVID-19.

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