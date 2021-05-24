Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения могут ввести в Петербурге из-за всплеска COVID-19

Региональное управление Роспотребнадзора допустило введение любых ограничений в Петербурге, если эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 продолжит ухудшаться.
Об этом в понедельник, 24 мая, в рамках пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
Специалист уточнила, что решение о введении ограничений в Петербурге принимает городское правительство на основе рекомендаций Роспотребнадзора.
«Это могут быть абсолютно любые ограничения, в том числе ограничения на посещение мест массового скопления. Только массовая вакцинация даст избежать новых ограничений», — подчеркнула она.
Отметим, что в Петербурге вновь заговорили об усилении ограничений после того, как в городе начали фиксировать рост заболеваемости.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге тревожит специалистов.