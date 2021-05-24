Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения могут ввести в Петербурге из-за всплеска COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения могут ввести в Петербурге из-за всплеска COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Региональное управление Роспотребнадзора допустило введение любых ограничений в Петербурге, если эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 продолжит ухудшаться.

Об этом в понедельник, 24 мая, в рамках пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Специалист уточнила, что решение о введении ограничений в Петербурге принимает городское правительство на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

«Это могут быть абсолютно любые ограничения, в том числе ограничения на посещение мест массового скопления. Только массовая вакцинация даст избежать новых ограничений», — подчеркнула она.

Отметим, что в Петербурге вновь заговорили об усилении ограничений после того, как в городе начали фиксировать рост заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге тревожит специалистов.

локдаун новости СПб ограничения пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты по недвижимости и финансам рассказали об основных трендах на рынке ...
МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов
Экскурсоводов и гидов Петербурга заставят пройти аттестацию
Петербуржцам не будут платить за вакцинацию
В Петербурге транспортный налог для владельцев гидроциклов снизят в пять раз
В Петербурге рассказали о случаях смерти после вакцинации от COVID-19
В ВОЗ предупредили о появлении нового смертоносного вируса