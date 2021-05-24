Роспотребнадзор назвал напряженной обстановку из-за COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор назвал напряженной обстановку из-за COVID-19 в Петербурге
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургских специалистов тревожит эпидемиологическая обстановка из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В Северной столице заболеваемость, хоть медленно, но растет.

Об этом в понедельник 24 мая, сообщила в рамках пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, обстановка в городе остается напряженной. Так, за последние сутки в городе был зарегистрирован 851 новый случай заражения.

«Увеличится и суточный темп прироста. Цифры говорят о том, что заболеваемость медленно, но растет», — пояснила она.

Специалист уточнила, что прирост заболеваемости начали фиксировать после майских праздников. Рост заболеваемости отмечен в первую неделю после праздников. Тогда заболеваемость увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 3%. Еще спустя неделю — на 9%.

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