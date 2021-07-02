Новый тренд соцсетей: подростки массово скручивают колпачки с колес автомобилей

Новый тренд соцсетей: подростки массово скручивают колпачки с колес автомобилей
Причины, по которым молодые люди скручивают колпачки, неизвестны. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге в Невском районе города подростки не могут отказаться себе в удовольствии снять с колес автомобилей колпачки. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы очевидец происходящего снял на камеру, как два молодых человека, вероятнее всего школьника, скручивают колпачки с колес машин. Данный случай зафиксирован на проспекте Пятилеток.

Однако подобные происшествия случаются не впервые. Новый тренд социальной сети Тик-ток мотивирует подростков отправляться на «улов».

Школьники гордо демонстрируют скрученные колпачки в Интернете.

В комментариях пользователи пишут, что стоимость металлических колпачков довольно низкая. Их без труда можно приобрести в шиномонтажке.

Тогда неизвестно, что сподвигло молодых людей массово скручивать данную деталь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников.

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