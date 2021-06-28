Школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников

Школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников
"Лада" врезалась в такси у дома 24 корпус 1 по проспекту Художников. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 июня школьник устроил ДТП во дворе жилого дома в Выборгском районе Петербурга.

Авария произошла у дома 24 корпус 1 по проспекту Художников. По словам очевидцев, «Лада» врезалась в машину службы такси «Ситимобил».

«Утреннее ДТП на Художников 24к1. Произошло примерно в 6:00 во дворе. За рулем Лады был школьник», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

"лада" выборгский район дтп


 

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