Автомобиль лишился бампера в ДТП с автобусом на Муринской дороге

ДТП на Муринской дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на Муринской дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что дорогу не смогли поделить легковушка и автобус. По предварительным данным, легковой автомобиль выполнял поворот, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение. Бампер машины остался лежать на проезжей части, автобус отделался царапинами.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Для проезда осталась свободна одна полоса.

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