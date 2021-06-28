Автомобиль лишился бампера в ДТП с автобусом на Муринской дороге

Автомобиль лишился бампера в ДТП с автобусом на Муринской дороге
ДТП на Муринской дороге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что дорогу не смогли поделить легковушка и автобус. По предварительным данным, легковой автомобиль выполнял поворот, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение. Бампер машины остался лежать на проезжей части, автобус отделался царапинами.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Для проезда осталась свободна одна полоса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчик получил черепно-мозговую травму после ДТП с каршерингом на Петроградке.

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