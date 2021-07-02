Бориса Эйфмана президент России Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 июля наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Бориса Эйфмана, который продолжает трудиться в Петербурге.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Эйфман является Советским и российский балетмейстером, худруком Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана.

Кроме этого хореограф заслужил звание Народного артиста России, также Заслуженного человека Молдавии, еще Заслуженного деятеля Казахстана.

Помимо прочего Эйфман стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации, театральных премий «Бенуа танца», «Золотая маска», «Золотой софит» и многих других наград.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов вручил госнаграды директорам ГМЗ «Петергоф» и Юсуповского дворца.