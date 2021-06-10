Беглов вручил госнаграды директорам ГМЗ «Петергоф» и Юсуповского дворца

Губернатор Северной столицы Александр Беглов вручил государственные награды России представителям разных профессий. Их получили более 50 жителей Петербурга.

Награждение прошло сегодня в Смольном. Беглов отметил, что, независимо от профессии, все гости добились успеха в своей сфере и заслуживают награды, сообщает Смольный.

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елену Кальницкую наградили Орденом Почета, а директору Юсуповского дворца Нине Кукурузове вручили почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Кроме того, были награждены работники медицинских организаций города: городской наокрлогической больницы, Международного института биологических систем им. Сергея Березина, Клинической больницы Святителя Луки и других.

Отметили представителей сферы культуры и искусства, учёных и работников промышленных предприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный ужесточил коронавирусные правила проведения мероприятий в период Евро-2020.