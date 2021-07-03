Названы необычные симптомы индийского штамма COVID-19

Связанные с желудочно-кишечным трактом симптомы добавились к прежним признакам - кашлю, слабости и боли в мышцах. Фото: unsplash

Связанные с желудочно-кишечным трактом симптомы добавились к прежним признакам - кашлю, слабости и боли в мышцах. Фото: unsplash

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что индийский штамм коронавируса («Дельта») может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.

Специалист заявил в беседе с ТАСС, что обычно врачи не знают, какой штамм у пациентов, поскольку в рутинной практике исследования на подвид инфекции не проводят.

Однако, как отмечает Никишенков, в последнее время, когда идет активное распространение штамма «Дельта», больные коронавирусом все чаще начали жаловаться на диарею, рвоту и боли в животе. Связанные с желудочно-кишечным трактом симптомы добавились к прежним признакам — кашлю, слабости и боли в мышцах.

Штамм коронавируса «Дельта» был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Этим вариантом вируса могут заразиться даже привитые вакцинами Covaxin и Covishield, которые используются в Индии. Второй вариант этого штамма «Дельта плюс» стал еще более заразным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский эпидемиолог заявил, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин.