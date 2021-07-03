Петербургский эпидемиолог заявил, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин

Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцины от коронавируса сохраняют свою эффективность даже при мутациях вируса, заявил замдиректора НИИ имени Пастера Владимир Дедков.

По словам Дедкова, вакцины от коронавируса обладают большим «запасом прочности», поэтому мутации COVID-19 существенно никак не влияют на эффективность антиковидных вакцин.

Специалист отметил, что сейчас в структуре генома коронавируса происходят изменения, но драматического влияния на антигенную структуру они не оказывают.

Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев. Поэтому спустя шесть месяцев после получения иммунитета тем или иным способом нужно вакцинироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом.