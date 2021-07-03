Петербургский эпидемиолог заявил, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин

Петербургский эпидемиолог заявил, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин
Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцины от коронавируса сохраняют свою эффективность даже при мутациях вируса, заявил замдиректора НИИ имени Пастера Владимир Дедков.

По словам Дедкова, вакцины от коронавируса обладают большим «запасом прочности», поэтому мутации COVID-19 существенно никак не влияют на эффективность антиковидных вакцин.

Специалист отметил, что сейчас в структуре генома коронавируса происходят изменения, но драматического влияния на антигенную структуру они не оказывают.

Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев. Поэтому спустя шесть месяцев после получения иммунитета тем или иным способом нужно вакцинироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом.

вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса мутации коронавируса нии имени пастера новости СПб


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец попал под машину в 10 метрах от пешеходного перехода на шоссе ...
Водитель сиганула на красный и влетела в дом на набережной Грибоедова
Испанский болельщик прыгнул в канал Грибоедова после победы своей сборной
Петербургский эпидемиолог заявил, что мутации COVID-19 не влияют на ...
Варшавскую улицу продлят до набережной Обводного канала
В школе Петербурга выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде
Таджикистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса
Ленобласть попала в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом