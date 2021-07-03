Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом

Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Повторно вакцинироваться от ковида следует другим препаратом, отличным от первого, чтобы увеличить эффективность действия. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«С ревакцинацией, в лучшем случае, это должна быть «лайтовая» версия вакцины, может быть, другой платформы, потому что они по-разному обращаются к иммунной системе. Это важно», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С начала пандемии в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

вакцина вакцинация коронавирус


 

Новости партнеров
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников рассказал, как правильно измерять давление
Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от ...
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке»
Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину
До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье
Петербуржцев ожидает солнечное воскресенье
«Нормально». Беглов рассказал о своем самочувствии после ревакцинации
Моргенштерн оказался под капельницей в Турции