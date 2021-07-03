Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом

Повторно вакцинироваться от ковида следует другим препаратом, отличным от первого, чтобы увеличить эффективность действия. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«С ревакцинацией, в лучшем случае, это должна быть «лайтовая» версия вакцины, может быть, другой платформы, потому что они по-разному обращаются к иммунной системе. Это важно», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С начала пандемии в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.