Курьеров-велосипедистов в Москве могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД

Курьеров-велосипедистов в Москве могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД
Курьеры-велосипедисты часто нарушают ПДД и попадают в автомобильные аварии. Фото: pixabay

Курьеры на велосипедах в Москве зачастую нарушают правила дорожного движения, поэтому нужно обязать организации проводить экзамены на знание курьеров ПДД, заявил глава московского управления ГИБДД Александр Быков.

Быков заявил в эфире «России 24», что статистика говорит о том, что курьеры-велосипедисты часто нарушают ПДД и попадают в автомобильные аварии.

«Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», — отметил глава управления ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону.

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