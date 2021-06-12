ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону

ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону
Инспекторы ГИБДД смогут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, как водители разговаривают по телефону за рулем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники Госавтоинспекции начнут визуально фиксировать разговоры родителей по телефону при скрытом надзоре.

Об этом сообщил глава Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, пишет ТАСС.

По словам Митрошина, инспекторы ГИБДД смогут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, как водители разговаривают по телефону за рулем. Так он ответил на вопрос о том, каким образом стражи порядка будут отслеживать нарушителей при скрытом надзоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, он не может представить, как можно ехать с такой низкой скоростью, когда по разделительной полосе автомобили едут со скоростью до 150 километров в час.

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