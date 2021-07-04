Доктор предостерегает: самолечение от коронавируса смертельно опасно

Самолечение ковида может привести к страшным последствиям. Фото: pixabay

Самолечение ковида может привести к страшным последствиям. Фото: pixabay

Самостоятельное лечение от COVID-19 может быть смертельно опасно, так как это предполагает ускорение мутации коронавируса.

Доктор медицинских наук в разговоре с URA.RU анонимно решил сообщить, что бессистемный прием лекарства «Фавипиравир», которое зачастую прописывают тем, кто болен ковидом может привести к плачевным последствиям.

Согласно мнению специалиста, это может существенно ускорить мутации коронавируса.

«Дозы, четко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности», — заявил он.

Доктор утверждает, что «нелетальные» для ковида дозы препарата не убивают его, а делают вирус сильнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что врач дал советы по вакцинации от COVID-19.