Главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный»

Главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный»
В США, по последним данным, зафиксировано 33 715 858 случаев заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийская разновидность коронавируса (штамм «дельта») опаснее, чем другие варианты COVID-19.

«Она легче передается от человека человеку», — заявил он в эфире телеканала NBC News.

Инфекционист отметил, что «дельта-штамм», «по всей видимости, является более смертоносным», так как «вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти».

В США, по последним данным, зафиксировано 33 715 858 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 605 519.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.

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