Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду

COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.
Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА «Новости». Специалист объяснил, что теперь основные симптомы боль в горле, насморк, кишечные расстройства, а потеря обоняния ушла на второй план.
Так отличить COVID от обычной ОРВИ сложно, часто пациенты не предполагают, что у них коронавирус, и не обращаются к врачу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Москвы обязали соблюдать самоизоляцию горожан, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ и простудных заболеваний. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такое решение обосновано тем, что последние пару недель в Москве значительно выросло количество инфицированных COVID-19.