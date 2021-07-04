Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду

COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.

Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА «Новости». Специалист объяснил, что теперь основные симптомы боль в горле, насморк, кишечные расстройства, а потеря обоняния ушла на второй план.