Больных ОРВИ москвичей оправят на самоизоляцию до отрицательного ПЦР-теста на COVID

Больных ОРВИ москвичей оправят на самоизоляцию до отрицательного ПЦР-теста на COVID
Со 2 июля в Москве стали брать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Фото: комитет по здравоохранению

Власти Москвы обязали соблюдать самоизоляцию горожан, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ и простудных заболеваний. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такое решение обосновано тем, что последние пару недель в Москве значительно выросло количество инфицированных COVID-19. Теперь заболевшим придется соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщили «РИА Новости», Ракова отметила, что всем заболевшим и их родственникам также назначат прохождение теста на антитела к новому вирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лекарства против коронавируса «ЭпиВакКорона», которое было создано центром «Вектор», в Москве больше нет. Вакцинировать москвичей начали данным препаратом совсем недавно, с 14 мая 2021 года

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