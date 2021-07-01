В Москве больше нет вакцины против COVID центра «Вектор»

Лекарства против коронавируса «ЭпиВакКорона», которое было создано центром «Вектор» в Москве больше нет.

Жителей столицы на некоторое время закончили прививать от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона». Препарата центра «Вектор» пока нет. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение мэрии Москвы.

В столичной мэрии указывают, что ожидается поставка Министерством здравоохранения России очередной партии такой вакцины.

Стоит заметить, что вакцинировать москвичей начали данным препаратом совсем недавно, с 14 мая 2021 года. Сделать укол «ЭпиВакКороны» можно было как в поликлинике, так и в пунктах вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создан запас вакцины от COVID на две недели.