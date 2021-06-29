В Петербурге создан запас вакцины от COVID на две недели

В Петербурге создан запас вакцины от COVID на две недели
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Северной столице сформирован запас вакцины против ковид-19 на две недели вперед, так, власть просит привиться «Спутником V» и не ждать поставку иных лекарств, которые в городе закончились.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Так, 25 июня стало известно, что в Петербурге кончаются лекарства «Эпиваккорона» и «Ковивак». Начали составляться списки людей, которые ждут конкретный препарат.

Лисовец объяснил, что ожидая лекарство, есть риск подхватить коронавирус. Поэтому лучше та вакцина, которая сейчас в наличии. «Спутника V» в городе сейчас порядка 200 тыс. доз. Вскоре планируется поставка новой партии. Таким образом сейчас есть запас примерно на 10-14 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве рассказали, почему петербуржцы предпочитают вакцинироваться в ТЦ, а не в поликлиниках.

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