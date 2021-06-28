В Комздраве рассказали, почему петербуржцы предпочитают вакцинироваться в ТЦ, а не в поликлиниках

Стало известно, почему в Петербурге больше любят вакцинироваться в торговых центрах. Фото: unsplash

Стало известно, почему в Петербурге больше любят вакцинироваться в торговых центрах. Фото: unsplash

Еще на прошлой неделе был замечен рост числа вакцинировавшихся в Петербурге. Кроме того, был поставлен рекорд по количеству сделанных прививок за сутки.

Телеканал «Санкт-Петербург» пишет, что по информации на 27 июня, за 24 часа вакцину против коронавируса сделали почти 20 тыс. человек.

Из-за высокого спроса жителям Северной столицы пришлось простоять некоторое время в очереди на прививку. Речь идет о торговых комплексах, где открыты пункты вакцинации.

Так, пресс-служба городского комитета по здравоохранению сообщила, что горожане предпочитают вакцинироваться в ТЦ потому, что там не нужна предварительная запись.

Несмотря на это, теперь уже и в торговых центрах есть запись. Это касается самых популярных у петербуржцев местах. Записаться заранее необходимо в ТК «Невский центр» и ТРК «Европолис».

В других ТЦ такой меры пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле исключили обязательную вакцинацию от COVID по всей России.