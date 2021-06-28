В Кремле исключили обязательную вакцинацию от COVID по всей России

Дмитрий Песков заявил, что есть решения ряда регионов по работникам некоторых отраслей. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что есть решения ряда регионов по работникам некоторых отраслей. Фото: kremlin.ru

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в России не ввели. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. По его словам, «де-факто и де-юре» прививка от COVID-19 в стране необязательная.

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что только некоторые регионы страны принимают решение о необходимости вакцинировать работников ряда отраслей.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 21 650 человек. Новыми жертвами опасного вируса стали 611 человек. Полностью выздоровели 12 626 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привившимся от COVID россиянам предложили увеличить пенсию. На данный момент прошли вакцинацию от COVID-19 только 11 % граждан.