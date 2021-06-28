Привившимся от COVID россиянам предложили увеличить пенсию

Привившимся от COVID россиянам предложили увеличить пенсию
Мотивировать население можно, выплачивая премии за вакцинацию и назначая надбавки к пенсиям. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Россияне, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, должны получить прибавку к пенсии или премию. Такое заявление сделал политолог, общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, в России «наступает катастрофа», поскольку в стране ежесуточно фиксируют более 20 тыс. заражений. Политолог также отметил, что на данный момент прошли вакцинацию от COVID-19 только 11 % граждан.

В беседе с порталом «Аргументы недели» политолог призвал отменить все массовые мероприятия и максимально перейти к дистанционным формам работы. Мотивировать население можно дополнительными выплатами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала способы уменьшить боль в руке после вакцинации от COVID-19.

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