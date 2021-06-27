Названы способы уменьшить боль в руке после вакцинации от COVID-19

Названы способы уменьшить боль в руке после вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Есть сразу несколько советов, которые помогут улучшить ситуацию.

Эксперты рассказали, как уменьшить боль в руке после прививки от коронавируса. Об этом пишет Daily Express. Перед уколом врачи рекомендуют расслабить руку, а затем аккуратно сгибать ее, чтобы увеличить приток крови.

Известно, что один из побочных эффектов вакцинации – это боль в месте укола. Чтобы снизить ее, врачи рекомендуют, например, намочить чистую ткань в холодной воде и приложить ее к больному месту. Это поможет уменьшить отек и облегчить боль. Также помогают компрессы с тканью, смоченной теплой водой.

Отмечается, что после вакцинации пациентов просят принимать аспирин, парацетамол или ибупрофен. Они также позволяют улучшить самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты считают, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.

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