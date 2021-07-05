За неделю Комтранс эвакуировал 440 автомобилей, нарушивших правила парковки

Всех нарушителей правил парковки ждут штрафы в размере 3000 рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Всех нарушителей правил парковки ждут штрафы в размере 3000 рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За прошлую неделю петербургский комитет по транспорту эвакуировал с улиц города 440 неправильно припаркованных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 29 июня по 2 июля инспекторы выписали 37 протоколов об административных правонарушениях для нарушителей парковки.

Днем улицы Северной столицы патрулируют 16-17 инспекторов комитета. А по ночам работают около восьми сотрудников. Всех нарушителей правил парковки ждут штрафы в размере 3000 рублей. Отдельно придется заплатить за эвакуацию и штрафстоянку.

Напомним, с 29 июня комтранс получил полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей и взысканию штрафов. Сотрудники ведомства инспектируют зоны действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эвакуацией автомобилей в Петербурге с 29 июня займется комитет по транспорту.