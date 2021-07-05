Жители Киришского района пожаловались на кабанов

Жители Киришского района пожаловались на кабанов
Кабаны любят лакомиться картошкой и клубникой. Фото: pixabay

Животные уничтожают весь урожай: некоторые уже остались без клубники и картошки.

Жительница садоводства «Жилищник» во время прямой линии главы Ленинградской области Александра Дрозденко пожаловалась на кабанов. Она заявила, что животные уничтожают все на своем пути: и картошку, и клубнику.

«Лично я по ночам караулю и гоняю кабанов! И вот я уснула, а в шесть утра все перекопано, картошку поели! Они гуляют по всему массиву без страха»,

— уверяет женщина.

Дрозденко отметил, что слышал об увеличении количества кабанов. Он убежден, что решением проблемы должны заняться профессиональные охотники. Губернатор заявил, что нужно разрешить им отстреливать кабанов без лицензии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по Выборгу носился маленький кабанчик.

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Жители Киришского района пожаловались на кабанов