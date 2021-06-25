По Выборгу носился маленький кабанчик

О том, где семья кабана неизвестно. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

О том, где семья кабана неизвестно. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

В Ленинградской области в городе Выборг местные жители заметили детеныша кабана.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», кабанчик разгуливал по Выборгу.

Судя по кадрам, малыша люди заметили уже ночью.

Каким образом кабан попал на территорию, где живут люди непонятно.

Известно, что в черте города дикие животные не редкие гости. В основном, они приходят в жилые районы в поисках пищи.

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