По Выборгу носился маленький кабанчик

В Ленинградской области в городе Выборг местные жители заметили детеныша кабана.
Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», кабанчик разгуливал по Выборгу.
Судя по кадрам, малыша люди заметили уже ночью.
Каким образом кабан попал на территорию, где живут люди непонятно.
Известно, что в черте города дикие животные не редкие гости. В основном, они приходят в жилые районы в поисках пищи.
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