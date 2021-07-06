Экс-супруг Пугачевой прокомментировал слухи о госпитализации из-за COVID-19

Артист отметил, что у него ОРЗ, а не коронавирус.

Бывший супруг певицы Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович прокомментировал слухи о госпитализации из-за коронавируса. Об этом 5 июля пишет РИА Новости.

Он отметил, что информация, распространенная СМИ, неверна. Режиссер всего лишь заболел ОРЗ и проходил обследование.

«У меня ОРЗ, нет у меня ковида… Я был на обследовании»,

— заверил Стефанович.

Режиссер подчеркнул, что чувствует себя нормально и переживать за него не стоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19. Он умер на 82-году жизни, так как не справился с последствиями коронавируса.