Режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19

Режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19
Умер Владимир Меньшов. Фото: кадр из фильма "Новогодний переполох"

Советский и российский кинорежиссер, актер, телеведущий и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-году жизни. Он не справился с последствиями коронавируса.

О смерти Меньшова сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм», в котором режиссер был членом правления. Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в тексте.

Дату и время прощания с Меньшовым объявят позднее.

Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за кинокартину «Москва слезам не верит» (1981). Признан народным артистом РСФСР, был членом Союза кинематографистов РФ.

Среди известных кинокартин, в которых снимался Меньшов, были «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Ночной дозор» и многие другие.

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