Жара толкает людей на погибель: Gazeta.SPb подсчитала утопленников

Трое утопленников только за последние сутки и один пострадавший от прыжка в водоем петербуржец — в городе и области жертвы аномальной жары появляются почти каждый день. А сегодня петербуржцам и жителям Ленобласти, похоже, грозит очередной погодный рекорд — потеплеет до +32 градусов. Печальная статистика гибели людей — в обзоре Gazeta.SPb.

Так, около 9 утра 5 июля в дежурную часть полиции по Тихвинскому району Ленобласти поступила информация об обнаружении трупа на городском пляже возле стадиона «Кировец». Утопленник, как выяснили полицейские, находился в двух метрах от левого берега реки Тихвинка.

Стражам порядка удалось установить личность погибшего: им оказался 27-летний уроженец Челябинской области, который проживал в Тихвине и работал на местном вагоностроительном заводе. Очевидцы рассказывают, что молодой человек отдыхал на пляже вместе с коллегой еще 1 июля. В какой-то момент парни забрались на бетонированную площадку водозабора через Тихвинку. Один из них совершил прыжок, и не вынырнул. Вслед за ним бросился 25-летний товарищ, но также скрылся под водой.

Спустя несколько часов жительница Тихвина заявила в полицию о трупе, плывущем по реке. Тело выловили, по предварительной версии погибший — второй ныряльщик. Оба утопленника находятся в морге, где специалисты проведут посмертную экспертизу и опознание.

В тот же день, около 16 часов в водоеме на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга обнаружили труп неизвестной женщины на вид 40 лет. Утопленница, предположительно, является 38-летней жительницей проспекта Культуры.

Примерно в 17 часов 5 июля в полицию Красносельского района поступила информация о мужчине, которого вытащили из пруда на проспекте Ветеранов. По предварительным данным, пострадавшему около 60 лет — он жив, но увезен на скорой в городскую больницу №26.