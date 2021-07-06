Петербурженка заплатит 30 тысяч за расцарапанное лицо полицейского

Петербурженка заплатит 30 тысяч за расцарапанное лицо полицейского
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел ранним утром 6 апреля. Суд установил, что горожанка, будучи в нетрезвом виде, находилась на заднем сидении служебного авто под управлением инспектора ППСП. Женщина должны были спокойно доставить в отделение из-за административного правонарушения, но она начала распускать руки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в ходе поездки петербурженка нанесла инспектору не менее одного удара по лицу, оцарапав его ногтями.

В суде горожанка полностью признала вину и раскаялась, а также принесла извинения пострадавшему. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, с нее взыскали моральную компенсацию в пользу инспектора в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила «уголовку».

новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга суд


 

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