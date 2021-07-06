В ЗакСе предложили не наказывать любителей жарки шашлыка в парке

Депутат Законодательного Собрания Алексей Макаров предложил не привлекать к административной ответственности за разжигание огня и использование мангалов на специально оборудованных площадках. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.
Напомним, что существует статья 31 действующего Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Которая предполагает штраф от 3 до 5 тысяч рублей тем, кто разжигает огонь и использует мангалы на территориях зеленых насаждений.
Алексей Макаров заявляет, что многие люди пренебрегают законом и в хорошую погоду все же отправляются жарить шашлыки в парках города.
По словам депутата, этих людей можно понять, потому как не у каждого есть дача. В связи с этим есть необходимость решить данный вопрос.
Автор инициативы отметил, что на сегодняшний день в Петербурге оборудованы 42 специальные площадки, где можно безопасно и законно разжечь огонь.
При этом, большая часть из них находится в Кронштадтском и Курортном районах.
«Создание дополнительных специальных площадок на территориях зеленых зон позволит тем гражданам, которые планируют пожарить шашлык, сделать это совершенно законно и с соблюдением противопожарных требований, будет стимулировать не совершать административные правонарушения», — отметил Алексей Макаров.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в петербургских парках искали любителей жарить шашлыки в неположенных местах.