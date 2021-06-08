В петербургских парках искали любителей жарить шашлыки в неположенных местах

Специалисты проверили сразу несколько зелены зон.

В Санкт-Петербурге прошли рейды по запрету разжигания мангалов на территории зеленых зон. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности отправились с проверкой в парк Александрино и Канонерский, а также в Воронцовский сквер. В итоге было пресечено более 50 правонарушений и составлено 23 административный протокола.

Оштрафовать за шашлыки на свежем воздухе могут на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка. Эксперт рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью и быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара.