Российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка
Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Фото: pixabay

Популярное мнение о том, что мясо для приготовления шашлыка может замариноваться в течение нескольких часов, является ошибочным. Такое мнение выразил повар Петр Пахомов.

По его словам, мясо не успеет замариноваться за такой короткий срок, нужно делать это заранее.

Повар отметил в разговоре с «360», что целью правильного приготовления блюда на углях является ликвидация бактерий на мясе. Для этого необходимо делать правильный маринад.

Эксперт рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью и быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первую очередь при выборе мяса для шашлыка надо обращать внимание на срок годности сырого или замаринованного мяса.

ошибка повар шашлык


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка
Россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду в начале мая
Исхудавшая Лолита удивила фанатов танцами в облегающем комбинезоне в лифте
Врачи выяснили, что коронавирус провоцирует заболевания щетовидки
За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID
В воскресенье жителей Ленобласти ожидают дожди и снег
В Петербурге для ковид-пациентов свободными остаются более 23% коек
В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек