Российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Фото: pixabay

Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Фото: pixabay

Популярное мнение о том, что мясо для приготовления шашлыка может замариноваться в течение нескольких часов, является ошибочным. Такое мнение выразил повар Петр Пахомов.

По его словам, мясо не успеет замариноваться за такой короткий срок, нужно делать это заранее.

Повар отметил в разговоре с «360», что целью правильного приготовления блюда на углях является ликвидация бактерий на мясе. Для этого необходимо делать правильный маринад.

Эксперт рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью и быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первую очередь при выборе мяса для шашлыка надо обращать внимание на срок годности сырого или замаринованного мяса.