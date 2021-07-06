В Абхазии петербурженку с тремя детьми унесло в море: один ребенок погиб

Детей успели вытащить из воды, но младший ребенок не выжил. Их мать до сих пор разыскивают. Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

Детей успели вытащить из воды, но младший ребенок не выжил. Их мать до сих пор разыскивают. Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

В курортном городе Гагра в Абхазии женщину и троих детей унесло в море. 36-летняя путешественница из Санкт-Петербурга отправилась купаться в горной реке Бзыбь вместе малышами восьми, пяти и трех лет, несмотря на предупреждения о непогоде.

Минувшим утром в городе Гагра произошел несчастный случай: приехавшая на отдых петербурженка отправилась купаться в горной речке вместе с тремя детьми. Спасатели запретили туристам купаться в море из-за плохой погоды, и женщина решила, что в горном водоеме будет безопаснее. В итоге быстрое течение унесло в Черное море всех четверых туристов.

Спасатели успели вытащить на берег лишь двоих старших детей, пятилетний малыш госпитализирован с переохлаждением. Младший мальчик, к сожалению, не выжил. Более того, саму женщину по-прежнему не могут найти, сейчас все силы спасателей брошены на её розыски.

В абхазском МЧС отмечают, что из-за штормов ситуация становится катастрофической: люди игнорируют предупреждения и продолжают купаться, утонули уже четыре человека, передают «Невские новости».

Днем ранее, 5 июля, из-за природных катаклизмов под Анапой погибли четыре человека. По предварительной информации, на одном из пляжей поселка Витязево отдыхала семья туристов из Тулы. 12-летний мальчик зашел в море и его сбило водой. На помощь ему бросились 36-летний отец и двое мужчин, 42 и 47 лет. В итоге все четверо утонули. В обстоятельствах инцидента разбираются местные следователи.