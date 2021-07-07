В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после укуса осы

Укус осы может привести к развитию анафилактического шока. Фото:Pixabay

Укус осы может привести к развитию анафилактического шока. Фото:Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вас ужалила оса.

«Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что укус осы может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует вмешательства врачей.

Рекомендуется ставить сетки на окна и двери. Для уничтожение насекомых подходят ловушки с аттрактантами, инсектицидные приманки и аэрозоли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аргентинские ученые установили, что пчел можно дрессировать — это открытие позволит использовать насекомых для повышения сбора урожая. Специалистам в рамках экспериментам удалось научить пчел опылять исключительно подсолнухи.