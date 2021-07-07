Макаров осудил рекламу «ВкусВилла» и напомнил о традиционных ценностях

Макаров осудил рекламу «ВкусВилла» и напомнил о традиционных ценностях
Чиновник призвал петербуржцев сохранять традиционные семейные ценности в преддверии  Дня семьи, любви и верности. Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного Собрания Северной столицы Вячеслав Макаров прокомментировал недавно вышедшую необычную для России рекламу «Вкусвилла». Чиновник призвал петербуржцев сохранять традиционные семейные ценности в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Макаров напомнил, что семья – это мамины глаза, наполненные любовью и теплые отцовские руки, поддерживающие ребенка в самые сложные периоды жизни. Он отметил, что большое дело воспитать любящую жену или настоящего мужчину. Об этом сообщает «Piter.TV».

Председатель возмутился, что «ВкусВилл» в своей рекламе представил необычную семью как норму. Макаров напомнил, что в Конституции России прописаны совсем другие нормы. Так он считает, что подобная рекламе только разрушает сознание человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец рассказал, как оплатил продукты из «ВкусВилла» и ничего не получил.

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