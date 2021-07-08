Коронавирус подхватили еще 1 937 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 937 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 040 человек. Второе место у Подмосковья — 2 581 новы1 ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 233 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появление новых вакцин от коронавируса не имеет смысла, если к ним нет доступа у всех стран мира. До тех пор, пока препараты распределяются неравномерно, пандемию победить невозможно.