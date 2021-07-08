Глава ВОЗ считает, что новый штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

Глава ВОЗ считает, что новый штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперт отметил, что важно распределять препараты между всеми странами – только тогда борьба приобретет смысл.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что появление новых вакцин от коронавируса не имеет смысла, если к ним нет доступа у всех стран мира. До тех пор, пока препараты распределяются неравномерно, пандемию победить невозможно.

Эксперт убежден, что новые штаммы коронавируса распространяются с такой скоростью только из-за неравенства в производстве и распределения вакцин. В ВОЗ добавляют, что это может стать причиной медленного восстановления мировой экономики.

Напоминаем, что от коронавируса в мире погибли более четырех миллионов человек. Тем временем заразиться инфекцией успели более 184,5 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек.

вакцина ВОЗ пандемия


 

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