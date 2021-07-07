В Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек

Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.

В Санкт-Петербурге за последние сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Из них повторный укол сделали 5,8 тысяч граждан. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала массовой вакцинации в городе привились около миллиона человека – 998 316 человек. Полностью цикл завершили 734,9 тысяч человек. Напоминаем, что сделать прививку можно в 145 пунктах вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «КовиВак» доказал эффективность против штамма коронавируса «Дельта». Эксперты уверены, что прививка спасет от тяжелого течения болезни.