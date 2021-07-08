Без вести пропавшую 15-летнюю девочку разыскивают в Петербурге

Без вести пропавшую 15-летнюю девочку разыскивают в Петербурге
Поиски школьницы продолжаются. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга во вторник, 6 июля, без вести пропал 15-летний подросток.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 39-летняя мама девочки. По ее словам, 6 июля около 20:00 часов вечера ее дочь покинула дом и до сих пор не вернулась. Девочка учится в девятом классе.

Известно, что до этого не пропадала и на учете не состоит. Поиски школьницы продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодая девушка ходила на корпоратив, который проходил в «Лофт проекте Этажи». С 5 утра 29 числа горожанка не выходила на связь.

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