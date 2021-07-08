На улице Передовиков прорвало трубу с холодной водой

В Красногвардейском районе прорвало трубу с холодной водой. Коммунальная авария произошла у дома № 29, корпус 1 по улице Передовиков.

На месте сейчас работают специалисты в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга.

«Выявлено технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. Сейчас ведутся работы по локализации вытекания для проведения дальнейшего ремонта. Производится монтаж системы временного водоснабжения для 6 абонентов», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе предприятия.

Сообщается также, что технологическое нарушение также выявлено у дома 27 по ул. Передовиков. Там проводятся работы по локализации.

Ограничения движения транспорта на участке нет. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальная авария случилась в ночь на субботу, 6 марта, у дома №21 по Артиллерийской улице. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».