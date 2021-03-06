В Пушкине среди ночи прорвало трубу с холодной водой

В Пушкинском районе Петербурга среди ночи прорвало трубу с холодной водой. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Коммунальная авария случилась в ночь на субботу, 6 марта, у дома №21 по Артиллерийской улице. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Время 3:30 утра, прорыв холодной воды, голый лед», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что участок разлива воды довольно большой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 марта на улице Маяковского в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. К месту ЧП оперативно прибыли специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга».