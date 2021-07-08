Спасатели достали тело мальчика из Пулковского пруда: СК проводит проверку

Спасатели достали тело мальчика из Пулковского пруда: СК проводит проверку
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вечером в среду, 7 июля, в Пулковском парке Московского района Северной столицы произошла трагедия: утонул десятилетний мальчик.

Тело ребенка достали из пруда сотрудники МЧС. Очевидцы поделились фотографиями с места проведения спасательной операции в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как выяснилось, мальчик пришел к водоему купаться с друзьями, кроме того, вокруг было много людей, но, к сожалению, никто не заметил как ребенок пошел ко дну. Некоторые комментаторы утверждают, что он не умел плавать.

Тревогу забили уже задолго после того, как мальчик ушел плавать. Он отправился на пруд около 15 часов, а его отсутствие взволновало окружающих примерно в 18 часов. Неравнодушные граждане обратились к спасателям, были организованы поиски ребенка. О несчастье также сообщил матери юного петербуржца, 36-летней аспирантке одного из городских вузов. Женщине потребовалась помощь психолога.

Известно, что мальчик вместе с семьей проживал в квартире на Пулковской улице, у него есть 12-летняя сестра. По данным «Фонтанки», чрезвычайное происшествие привлекло внимание следственных органов: проводится проверка обстоятельств гибели ребенка.

Пользователи социальных сетей удивляются, почему никто из отдыхающих не заметил тонущего ребенка. Другие комментаторы возражают им, отмечая, что, как правило, и взрослые, и особенно дети уходят под воду молча — опасную ситуацию легко не заметить.

Кроме того, некоторые участники «ДТП и ЧП» обвиняют в невнимательности мать малыша, хотя многие защищают женщину, утверждая, что в данной ситуации ей можно только посочувствовать.

Поражает петербуржцев не только невнимательность родителей и окружающих. «Там вообще никто не плавает кроме уток и грязи, это декоративный пруд, как малыш туда попал — уму не постижимо» — пишут горожане.

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