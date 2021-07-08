Педиатр рассказал облегчить страдания детей во время жары

Врач рассказала, как помочь ребенку во время жары. Фото: рixabay

Врач рассказала, как помочь ребенку во время жары. Фото: рixabay

Детский врач объяснила, как помочь малолетним детям, когда на улице аномальная жара.

В Петербурге в скором времени вновь будет аномальная жара. Заведующая кафедрой педиатрии Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова рассказала ЛенТВ24, что делать, чтобы не допустить перегрева у малыша.

Известно, что дети перегреваются быстрее, чем взрослые. У их организма хорошая теплопродукция и сниженная теплоотдача.

Однако трудности возникают, когда температура на улице становится равной температуре тела ребенка.

В связи с этим необходимо надевать на малыша натуральные ткани. Например, хлопок или лён. Кроме этого, лучше если открытых частей тела будет как можно меньше. Ведь так ребенок может получить ожог.

Гулять лучше всего в тени деревьев, там температура на несколько градусов ниже. Также доктор высказался и по поводу подгузников. По ее мнению, их лучше вообще не использовать в жару.

В знойные дни стоит поить ребенка чистой водой, исключив соки и газировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Петербург накрыла аномальная жара: к выходным ожидается до +34 градусов.