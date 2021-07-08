Голикова поручила проработать меры помощи бездомным

Голикова поручила проработать меры помощи бездомным
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению людей без определенного места жительства медицинской помощью. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья Минстрою и Министерству финансов.

Она поручила заняться методическими рекомендациями по обеспечению бездомных медицинской помощью. За это возьмутся Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно, Ленинградская область, неизвестные убили бездомного. Полиция Ленинградской области в Тосно на лестничной площадке 12 этажа по пр. Ленина 62к3 без внешних признаков насильственной смерти с кровоподтеками на веке правого и левого глаза обнаружен труп неустановленного мужчины, данные устанавливаются. Судебно-медицинское исследование установила причину смерти.

бездомные минздрав минстрой минфин Фонд обязательного медицинского страхования


 

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